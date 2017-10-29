ضيق فريق فالنسيا الخناق على برشلونة في صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بعدما تغلب على مضيفه ديبورتيفو ألافيس 2-1 في افتتاح منافسات المرحلة العاشرة من المسابقة.

ورفع فريق الخفافيش رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد ألافيس عند ثلاث نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وافتتح سيموني زازا التسجيل لفالنسيا في الدقيقة 34، ثم أدرك أليكس رواناو التعادل لفريق ألافيس في الدقيقة 49 قبل أن يسجل مورينو هدف الفوز للخفافيش في الدقيقة 66 من ركلة جزاء.

ويزور ريال مدريد بطل اسبانيا وأوروبا لكرة القدم جيرونا في كتالونيا في خضم الأزمة السياسية التي تضرب البلاد من استفتاء الإقليم حول الاستقلال وتهديد الحكومة المركزية بإنهاء الحكم الذاتي الذي يتمتع به.

وهي المرة الأولى التي يزور فيها الريال احد فرق كتالونيا منذ بدء الأزمة، وسيحل ضيفا على جيرونا الوافد الجديد الى البطولة اليوم في المرحلة العاشرة من «الليغا».

وبدا الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الملكي مركزا على المباراة بتأكيده «سنكون في أمان هناك كما هو الحال دائما للعب مباراة لكرة القدم. نحن نفكر فقط في المباراة كالمعتاد وليس على ما يمكن ان يحدث حولها».

ويعود المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المتوج بجائزة افضل لاعب في العالم لعام 2017 من قبل الفيفا إلى تشكيلة المرينغي بعد أن أراحه زيدان في مباراة الكأس الخميس الماضي ضد فوينلابرادا من الدرجة الثالثة (2-0).

وفضل زيزو أيضا إراحة المهاجم لوكاس فاسكيز ولاعب الوسط ماركو اسينسيو والمدافع ناتشو فرنانديز، اذ ان فريقه سيحل ضيفا على توتنهام الانجليزي الاربعاء في دوري أبطال أوروبا.

وفشل أتلتيكو مدريد في تضييق الخناق على المتصدر برشلونة بعد أن سقط في فخ التعادل 1-1 أمام ضيفه فياريال.

تقدم أتلتيكو مدريد بهدف سجله أنخل كوريا في الدقيقة 61 وتعادل كارلوس باكا لفياريال في الدقيقة81.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 20 نقطة في المركز الرابع بفارق خمس نقاط عن برشلونة المتصدر، كما رفع فياريال رصيده إلى 17 نقطة في المركز الخامس.