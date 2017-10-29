انتزع بايرن ميونيخ صدارة الدوري الألماني لكرة القدم بتغلبه على لايبزغ 2-0 في الجولة العاشرة من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا). كما عاد فريق بوروسيا دورتموند لنتائجه السيئة مرة اخرى بعدما تلقى الخسارة أمام مضيفه هانوفر 4-2.على ملعب أليانز أرينا، واصل بايرن ميونيخ سلسلة انتصاراته في الدوري الألماني بتغلبه على ماينز 2-0. وسجل هدفي بايرن خاميس رودريغيز وروبرت ليفاندوفسكي في الدقيقتين 19 و38. ورفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 23 نقطة في صدارة الترتيب، وتجمد رصيد لايبزغ عند 19 نقطة في المركز الثالث.

وفي المباراة الثانية، سقط فريق بوروسيا دورتموند في فخ الخسارة امام مضيفه هانوفر 4-2. وتوقف رصيد بوروسيا عند 20 نقطة في المركز الثاني، فيما رفع هانوفر رصيده إلى 18 نقطة في المركز الرابع. يذكر أن هذه الخسارة هي الثانية لدورتموند هذا الموسم مقابل الفوز في ست مباريات والتعادل في اثنتين، فيما يعد هذا الفوز هو الخامس لهانوفر مقابل الخسارة في مباراتين والتعادل في ثلاث.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز هيرتا برلين على هامبورغ 2-1 وباير ليفركوزن على كولون 2-1 وبوروسيا مونشنغلادباخ على هوفنهايم 3-1 وتعادل شالكه مع فولفسبورغ 1-1.

فرنسا

واصل موناكو حامل اللقب الضغط على باريس سان جرمان المتصدر بفوزه على مضيفه بوردو 2-0 امس في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الفرنسي.ومنح السنغالي بالديه دياو كيتا التقدم لموناكو في الدقيقة 57 اثر تمريرة من البرتغالي جواو موتينيو، وأضاف توما ليمار الثاني في الدقيقة 65. وهو الفوز الثاني على التوالي لموناكو والثامن هذا الموسم فرفع رصيده الى 25 نقطة معيدا الفارق الى 4 نقاط بينه وبين باريس سان جرمان الفائز على ضيفه نيس 3-0 اول من امس في افتتاح المرحلة.

في المقابل، مني بوردو بخسارته الثانية على التوالي والثالثة هذا الموسم والثالثة في مبارياته الأربع الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز فتجمد رصيده عند 16 نقطة في المركز السابع.

وتختتم المرحلة اليوم بلقاءات ليون مع متز، وتولوز مع سانت اتيان، وليل مع مرسيليا.