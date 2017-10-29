حسم يوفنتوس حامل اللقب في المواسم الستة الماضية قمته مع مضيفه ميلان 2-0 بهدفي الارجنتيني غونزالو هيغواين، والتحق مؤقتا بنابولي في صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، امس في المرحلة الحادية عشرة.

ورفع فريق المدرب ماسيميليانو اليغري رصيده الى 28 نقطة بالتساوي مع نابولي الذي يستقبل اليوم ساسوولو الخامس عشر. اما انتر الثاني بفارق نقطتين عن المتصدرين، فيختتم المرحلة على ارض فيرونا الثامن عشر.



بدوره، مني ميلان بخساراته الرابعة في آخر 6 مباريات، وتجمد رصيده عند 16 نقطة في المركز الثامن.



على ملعب «سان سيرو» وامام مدرجات ممتلئة بـ78 الف متفرج، استهل الفريقان المواجهة التقليدية، بعد فوز يوفنتوس وميلان بنتيجة واحدة 4-1 في المرحلة الماضية، الاول على سبال الوافد الجديد، والثاني على كييفو.

وافتتح يوفنتوس التسجيل عبر هدافه هيغواين بتسديدة خاطفة بيمناه في الزاوية اليسرى البعيدة لمرمى الحارس الدولي جانلويجي دوناروما (23). وهذا هدفه الأول في مرمى ميلان والمائة في الدوري الإيطالي في 153 مباراة.

واصبح هيغواين، لاعب ريال مدريد الإسباني السابق، ثاني لاعب في البطولات الاوروبية الخمس الكبرى، يسجل مائة هدف في بطولتين مختلفتين في السنوات العشرين الأخيرة، بعد السويدي زلاتان ابراهيموفيتش.



وفي الثاني، حسم يوفنتوس الذي يحل ضيفا على سبورتينغ البرتغالي الثلاثاء في دوري ابطال اوروبا، الفوز منطقيا عن طريق هيغواين بالذات الذي اطلق تسديدة ارضية يمينية قوية في الزاوية اليسرى البعيدة لمرمى الفريق اللومباردي (63).



واختبر الارجنتيني الآخر باولو ديبالا الذي قدم مستوى لافتا، الحارس دوناروما بتسديدة قوية طائرة من خارج المنطقة (77).



يخوض نابولي المتصدر اختبارا سهلا مع ضيفه ساسوولو اليوم، ويقدم النادي الجنوبي بداية موسم رائعة فيتصدر برصيد 28 نقطة، بفارق نقطتين أمام انتر، وهما الوحيدان اللذان لم يخسرا حتى الآن.

وستكون الفرصة سانحة أمام نابولي لإبقاء الفارق على حاله على اقل تقدير عندما يستضيف ساسوولو الخامس عشر برصيد 8 نقاط فقط، وسيحاول لاتسيو وضع مشاكل جمهوره وتصرفاتهم التي وصفت بالعنصرية جانبا والفوز على بينيفينتو المتواضع الذي يتذيل الترتيب.