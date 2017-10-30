طرد ماكس كروكومب حارس مرمى نادي سالفورد سيتي في انجلترا من مباراة ضمن دوري الدرجة السادسة لأنه تبول خلال المباراة في الملعب.

وغرد نادي برادفورد بارك افينيو الذي استضاف المباراة على ارضه «نؤكد ان كروكومب طرد لأنه تبول خلال المباراة. هذه ليست مزحة».

وقال مدير نادي برادفورد بارك افينيو كولن باركر إن الإجراءات في حق الحارس النيوزيلندي قد لا تتوقف عند هذا الحد، اذ ان «متفرجا تقدم بشكوى رسمية (..) وأبلغت الشرطة بما حدث».

وأوضح باركر لوكالة «برس اسوشييتد» البريطانية للأنباء «طلب منه احد العاملين في الملعب مرات عدة عدم القيام بذلك (..) إلا أنه توجه الى زاوية ليتبول» مضيفا «أنا لم اره شخصيا إلا أن حكم المباراة طرده بعدما أبلغه حكم الراية بذلك».

لكن سالفورد سيتي الذي يملكه نجوم نادي مان يونايتد السابقون غاري وفيل نيفيل وراين غيغز ونيكي بات وبول سكولز، صمد حتى نهاية المباراة وفاز بها بنتيجة 2-1.

وقد اعتذر الحارس بعد ذلك في تغريدة قائلا «أود أن أعتذر من كل قلبي على الحادث الذي وقع. كنت في وضع غير مريح بتاتا وأخطأت في قراري الذي طغى على الفوز الرائع».

وأضاف «لم اكن انوي الإساءة إلى احد وأود أن اعتذر من الناديين ومن مشجعيهما ولن يتكرر ذلك».

ويأمل النادي الواقع في ضاحية مانشستر أن يصل إلى فرق الدرجة الثانية في غضون 15 سنة.