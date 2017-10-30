95 لقباً في مسيرة النجم السويسري المخضرم.

قلب السويسري روجيه فيدرر تأخره أمام الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو وتغلب عليه 6-7 (5-7) و6-4 و6-3، ليتوج بلقب بطولة بازل للتنس ويحصد لقبه السابع هذا الموسم.

واحتاج فيدرر ساعتين ونصف الساعة للتغلب على دل بوترو الذي كان تغلب عليه في نسختي 2012 و2013 واقترب فيدرر، الذي حصد لقبه الثامن في بطولة بازل، من مسعاه نحو انتزاع صدارة التصنيف العالمي من الإسباني رافايل نادال.

يذكر أن الثنائي يشاركان كمصنفين أول وثاني في بطولة باريس للأساتذة، رغم أن فيدرر احتفظ بحق اتخذا قراره النهائي بشان المشاركة في البطولة وفقا لجاهزيته البدنية.

وحصد فيدرر، المصنف الثاني على العالم والذي تغلب على نادال في نهائي بطولة شنغهاي، سبعة ألقاب هذا الموسم.

وكان فيدرر يشارك في المباراة النهائية الثالثة عشرة له ببطولة بازل، وحقق فوزه السابع عشر على دل بوترو الذي فاز في ست مباريات فقط، حيث كانت هذه المباراة هي الرابعة التي يلتقيان فيها في سويسرا.

وتغلب فيدرر على دل بوترو في ثلاث مباريات من أصل أربع جمعتهما هذا الموسم، حيث خسر فيدرر في مباراة واحدة فقط كانت في دور الثمانية ببطولة أميركا المفتوحة للتنس.

يذكر أن هذا اللقب هو الـ95 لفيدرر في مسيرته.

بدورها، أحرزت الدنماركية كارولين فوزنياكي المصنفة سادسة عالميا لقب بطولة الماسترز للاعبات الثماني الأوليات في التنس، للمرة الأولى في مسيرتها بفوزها على الأميركية فينوس وليامس 6-4 و6-4 أمس في المباراة النهائية في سنغافورة.

وسبق لفوزنياكي (27 عاما) ان تصدرت التصنيف العالمي للاعبات المحترفات، لكنها فشلت حتى الآن في احراز اي لقب ضمن البطولات الأربع الكبرى.

وكانت الدنماركية تخوض المباراة النهائية لبطولة الماسترز للمرة الأولى منذ 2010، في حين ان وليامس (27 عاما) كانت اكبر لاعبة تشارك في نهائي البطولة، وهي توجت بطلة لها في 2008.وتتفوق وليامس بنتيجة 10-2 في مواجهاتها مع فوزنياكي حتى الآن، الا ان اللاعبتين لم تتواجها منذ ثلاثة أعوام.

وقدمت وليامس المتوجة بسبعة القاب كبيرة والمصنفة اولى في العالم سابقا مستويات مميزة هذا الموسم بغض النظر عن خسارتها امس، ووصلت الى نهائي بطولتين كبيرتين قبل ان تخسر في استراليا المفتوحة امام شقيقتها سيرينا، وويمبلدون الانجليزية امام الإسبانية غاربيني موغوروتسا.