تحدث حارس مرمى يوفنتوس الإيطالي جيانلوجي بوفون عن الدور الخفي الذي قام به البيانكونيري وتسبب في اتخاذه قرار اعتزال كرة القدم.

وقال بوفون في تصريحات لشبكة «سكاي إيطاليا»: «الاعتزال؟ لم أكن أخطط له كما تصور البعض، ولكن هناك أسبابا أخرى دفعتني للقدوم على هذه الخطوة».

وأوضح: «يوفنتوس بالفعل بدأ في البحث عن مدرب بديل لي، وتعاقد مع لاعبين أصغر عمرا وأفضل مني في المستوى».

وأضاف: «بعد التعاقد مع هؤلاء اللاعبين، وتجهيز كل الأمور حال اعتزالي التدريب، فهذا يجبرني على الاعتزال».

وكان يوفنتوس تعاقد مع فوتشينيك تشيزني من أرسنال الإنجليزي خلال سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة ليكون خليفة لبوفون. وسبق أن قام روما بإجبار فرانشيسكو توتي على إعلان اعتزاله الموسم الماضي.