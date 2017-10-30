عاد ريال مدريد حامل اللقب من كاتالونيا وهو يجر خلفه ذيل الخيبة بعد تلقيه هزيمته الثانية للموسم وجاءت على يد المتواضع جيرونا الذي قلب تخلفه الى فوز تاريخي 2-1 في المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وحمل فوز جيرونا على فريق المدرب الفرنسي زندين زيدان رمزية مهمة جدا لأصحاب الأرض الذين عاندهم الحظ في الشوط الأول بعدما وقف القائم في وجههم مرتين وانهوه متخلفين بهدف سجله ايسكو في الدقيقة 12.

لكن جيرونا الذي يعتبر الممثل الكاتالوني الأضعف في الدرجة الأولى مقارنة مع العملاق برشلونة واسبانيول، قلب الطاولة على بطل اوروبا في الموسمين الأخيرين وأدرك التعادل في الدقيقة 54 عبر الاوروغوياني كريستيان ستواني.

ولم يكد الملكي يستوعب صدمة الهدف حتى اهتزت شباكه مجددا وهذه المرة عبر كريستيان بورتوغيس (58). وحاول ريال جاهدا إنقاذ نقطة وتجنب هزيمته الثانية لهذا الموسم، بعد تلك التي تلقاها على أرضه أمام ريال بيتيس في المرحلة الخامسة، لكنه عجز عن الوصول الى الشباك وسقط في نهاية المطاف في ارض جيرونا الذي أسدى خدمة كبيرة لجاره برشلونة المتصدر لأنه أصبح متقدما على غريمه الملكي بفارق 8 نقاط.

وكان برشلونة قد عزز موقعه في الصدارة بفوز غال على مضيفه اتلتيك بلباو 2-0 اول من امس.

إيطاليا

عاد نابولي الى الصدارة مجددا وتحضر بشكل جيد لما ينتظره الأربعاء في دوري ابطال أوروبا أمام مان سيتي الإنجليزي، بفوزه على ضيفه ساسوولو 3-1، فيما واصل لاتسيو عروضه الجيدة هذا الموسم وعمق جراح مضيفه بينيفينتو باكتساحه 5-1 في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي.

واستعاد فريق المدرب ماوريسيو ساري صدارة الترتيب برصيد 31 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن كل من يوفنتوس، الفائز السبت على غريمه ميلان 2-0، ولاتسيو.

وأنهى نابولي الشوط متقدما 2-1 بعدما افتتح التسجيل في الدقيقة 22 عبر البرازيلي آلن، ثم أدرك دييغو فالتشينيلي التعادل في الدقيقة 41، لكن الحارس اندريا كونسيلي اهدى صاحب الأرض التقدم مجددا بعدما حول الكرة في شباكه (44).

وضمن نابولي الفوز عندما اضاف هدفه الثالث في الدقيقة 54 عبر البلجيكي دريس مرتنز.

وعلى «ستاديو تشيرو فيغوريتو»، لم يجد لاتسيو أي صعوبة في تحقيق فوزه السادس على التوالي والحادي عشر هذا الموسم.

وحسم لاتسيو فوزه في الشوط الأول بعد انهائه الدقائق الـ45 الأولى متقدما بثلاثية نظيفة سجلها الانغولي باستوس (4) والمتألق ايموبيلي الذي رفع رصيده الى 14 هدفا في صدارة ترتيب الهدافين، والمونتينغري ماروزيتش (24).

وحاول الوافد الجديد العودة الى اللقاء وقلص الفارق عبر المغربي اشرف لزعر (55)، لكن لاتسيو وجه له الضربة القاضية بتسجيل هدفين آخرين بواسطة ماركو بارولو (76) والبرتغالي لويس ناني (86).

وحقق سمبدوريا فوزه الخامس تواليا على ارضه للمرة الأولى في موسم واحد منذ مارس 1991، بتغلبه على ضيفه كييفو بأربعة اهداف للپولندي لينيتي (20) ولوكاس توريرا (26 و85) والكولومبي زاباتا (44)، مقابل هدف لكاتشياتوري (24)، رافعا بذلك رصيده الى 20 نقطة في المركز السادس.

وسقط فيورنتينا أمام مضيفه المتواضع كروتوني بهدف لماركو بيناسي (44)، مقابل هدفين للكرواتي انتي بوديمير (17) ومارسيلو تروتا (18).

إنجلترا

واستهل المدرب الفرنسي كلود بويل عهده مدربا لنادي ليستر سيتي بنجاح بفوزه على ضيفه الجريح ايفرتون 2-0 ضمن منافسات المرحلة العاشرة من بطولة انجلترا والتي شهدت انتهاء ديربي الساحل الجنوبي بتعادل برايتون وساوثمبتون 1-1.

وافتتح هداف الثعالب جيمي فاردي التسجيل (18)، قبل ان يضيف ديماراي غراي الثاني بتسديدة قوية (29). ويملك ليستر سيتي 12 نقطة في المركز الحادي عشر، في حين تجمد رصيد ايفرتون عند 8 نقاط في المركز الثامن عشر.