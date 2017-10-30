اقترب الفرنسي أرسين فينغر مدرب أرسنال من تحطيم رقم المدرب الاسكتلندي المعتزل السير أليكس فيرغسون، المدير الفني السابق لمان يونايتد.

فينغر قاد أرسنال اول من امس أمام سوانزي في مباراته رقم 800 بالدوري الإنجليزي ضمن مباريات الجولة العاشرة من البريمييرليغ.

أرسنال كان قد فاز على سوانسي بهدفين لهدف واحد على ملعب الإمارات عقب تحقيق عودة مثيرة في النتيجة بعد التأخر بهدف واحد.

وكان فينغر قد تولى مسؤولية تدريب أرسنال في أكتوبر 1996 ويلاحق فيرغسون الذي قام بتدريب مان يونايتد في 810 مباريات خلال الفترة بين 1992 و2013.

المدرب الفرنسي حقق لقب الدوري الإنجليزي مع أرسنال 3 مرات خلال 21 عاما، فيما يعد فيرغسون المدرب الأنجح في تاريخ البريمييرليغ بالحصول مع مان يونايتد على 13 لقبا.

المدير الفني للمدفعجية خاض 800 مباراة في مسيرته مع أرسنال في البريمييرليغ، حقق الفوز في 463 مباراة، وتعادل في 194 مباراة، وخسر 143 لقاء، وسجل فريقه 1506 أهداف، واستقبلت شباك مرماه 769 هدفا.