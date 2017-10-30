اعترف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، خلال اجتماعه الجمعة الماضي بمدينة كلكتا الهندية، بأن الأندية الأوروبية أو الأميركية الجنوبية التي فازت بلقب كأس الإنتركونتيننتال (ما بين القارات) تعتبر بطلة لكأس العالم للأندية.

وجاء إقرار واعتراف الاتحاد الدولي بهذا الأمر، بعد اعوام من الرفض، حيث اعتبر المسابقتين مختلفتين عن بعضهما البعض، وانه لا يمكن اعتبار بطل النظام القديم بالضرورة بطلا في النظام الجديد للبطولة.

وكانت مسابقة كأس الإنتركونتيننتال التي تم تنظيمها من العام 1960 وحتى العام 2004 تجمع سنويا بين الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا (بطل قارة أوروبا) والفائز بلقب كوبا ليبرتادوريس (بطل قارة اميركا الجنوبية).

وفي العام 2005 تم إلغاء هذه الكأس بعدما اصبح الاتحاد الدولي لكرة القدم، ينظم كأس العالم للأندية والتي تشارك فيها الاندية الفائزة بلقب البطولة في كل قارة من القارات الخمس، مع مشاركة النادي المستضيف للبطولة.

وبعد قرار «الفيفا»، فقد اصبح ريال مدريد الإسباني النادي الأكثر تتويجا بلقب كأس العالم للأندية، بعدما تمت إضافة لقبين إلى رصيده في البطولة، إذ فاز بهما خمس مرات اعوام 1960 و1998 و2002 ثم في مونديال الأندية عامي 2014 و2016.