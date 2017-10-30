يستهدف الإيفواري يايا توريه لاعب وسط نادي مان سيتي إسدال الستار على مسيرته في ملعب الاتحاد بتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

اللاعب الإيفواري يمكن اعتباره أعظم لاعب في تاريخ السيتيزنز بعد مساعدة الفريق على الفوز بلقبين للدوري الإنجليزي، وكأس الاتحاد الإنجليزي ولقبي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

ولكن اللاعب صاحب الـ 34 عاما، لم ينه مهمته في الملاعب الأوروبية، حيث يرغب في استعادة لقب دوري الأبطال لملعب الاتحاد قبل نهاية مسيرته مع النادي، والتي بدأها قبل ثمانية أعوام.

وقال توريه في حوار مع صحيفة «ميرور» البريطانية: «أنا بحاجة ماسة للفوز بدوري أبطال أوروبا مرة أخرى. لقد فزت بكل شيء في إنجلترا مع السيتي، والآن أريد شيئا يحمل مكانة خاصة لدى النادي وجماهيره.

كنت محظوظا بشكل كاف بتحقيق بعض البطولات المهمة لفريقي وكوت ديفوار».

وأضاف: «ولكن دوري أبطال أوروبا بطولة استثنائية. أريد الفوز بها مرة أخرى لأكون سعيدا».

وقال توريه: «استطيع رؤية التطور الذي حققه الفريق. نحن نؤدي بشكل جيد أمام بعض الأندية الأوروبية في الوقت الحالي، ولكن الاختبارات الصعبة تتمثل في المواجهات أمام الأندية الكبيرة مثل برشلونة، ريال مدريد، يوفنتوس، بايرن ميونيخ، وباريس سان جرمان».

وتابع: «نحن نعتبر الآن أحد الأندية الكبرى، ولكن علينا إثبات ذلك. أنا متحمس جدا لأننا نريد مواجهة ريال مدريد وبرشلونة لإظهار المستوى الذي وصلنا إليه».