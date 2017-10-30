أعرب مدرب المنتخب الألماني يواخيم لوف عن اعتقاده بأن البرازيل هي أكبر المنافسين في بطولة كأس العالم التي ستقام في روسيا 2018

وفي لقاء مع القناة الثانية بالتلفزيون الألماني (زد دي إف)، قال لوف عن المنتخب البرازيلي «إنهم تعافوا بشكل جيد من هزيمة 7-1 (أمام ألمانيا) وأصبحوا أفضل بعض الشيء».

كما اعتبر لوف أن الأرجنتين وإسبانيا وانجلترا وفرنسا أيضا من أكبر الفرق المرشحة للفوز بكأس العالم في مونديال روسيا، وقال «ستكون بطولة صعبة بشكل لا يمكن تصديقه»، وتابع «يجب أن يكون لدينا تشكيل قوي»، لافتا إلى أنه يجب أن يكون كل لاعب في أعلى حالاته بكل دقيقة.

وتابع لوف حديثه عن المرشحين للفوز بالبطولة قائلا إن «الأرجنتين تتمتع بقوة هجومية لا تصدق وإسبانيا لاتزال كما هي، والبرازيل قد عادت إلى قوتها، كما أنني لا أود أن أنسى الانجليز أيضا بالإضافة إلى فرنسا».

من جهة أخرى، أكد لوف أنه لا يخطط الرحيل عن الماكينات بعد انتهاء بطولة كأس العالم المقررة في صيف 2018 لتدريب نادي بايرن ميونيخ.

لوف (57 عاما) ارتبط اسمه بقوة بتولي تدريب بايرن ميونيخ بعد رحيل يوب هاينكس الصيف المقبل.

وقال لوف: «هذا الأمر ليس محل تفكير بالنسبة لي».

وأضاف «من ناحية، لقد قلت في وقت سابق إنني من الممكن أن أتولى تدريب ناد لأنني أحب التدريب، ولكن من ناحية أخرى كأس العالم أوشكت على الانطلاق وعقدي يمتد حتى عام 2020. لا أفكر في أي شيء سوى كأس العالم».