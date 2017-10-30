أسفرت قرعة الدور الثالث لمسابقة كأس المانيا لكرة القدم عن مواجهة نارية بين بايرن ميونيخ وغريمه بوروسيا دورتموند حامل اللقب. وسيكون دورتموند الذي اقصى النادي البافاري من الدور نصف النهائي الموسم الماضي وجرده من اللقب، العقبة الكبيرة الثانية على التوالي في وجه بايرن الذي تواجه في الدور الثاني مع وصيفه في الدوري لايبزيغ وتخطاه بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.
- مباريات الدور الثالث:
ماينز - شتوتغارت
نورمبرغ - فولفسبورغ
بايرن ميونيخ - دورتموند
هايدنهايم - اينتراخت فرانكفورت
فيردر بريمن - فرايبورغ
مونشنغلادبلاخ - باير ليفركوزن
بادربورن - انغولشات
شالكه - كولن.