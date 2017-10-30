أحرز سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون لقب بطولة العالم للفورمولا 1 للمرة الرابعة، على رغم حلوله تاسعاً في جائزة المكسيك الكبرى التي فاز بها سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن.



وبات هاميلتون (32 عاما) ثالث سائق في تاريخ البطولة يحرز اللقب أربع مرات، مع منافسه في بطولة الموسم الحالي سائق فيراري الالماني سيباستيان فيتل، والفرنسي المعتزل ألان بروست، ولم يحرز لقب البطولة أكثر سوى الأرجنتيني الراحل خوان مانويل فانجيو (5 مرات)، والاسطورة الالماني المعتزل ميكايل شوماخر (7 مرات).



وشهد السباق المكسيكي، المرحلة الثامنة عشرة للبطولة (من عشرين)، تغييرات دراماتيكية من اللفة الأولى، اذ وقع احتكاك بين فيتل أول المنطلقين وفيرشتابن الثاني عند المنعطف الأول، ولدى محاولة هاميلتون (ثالث المنطلقين) الاستفادة، حصل احتكاك بينه وبين فيتل، ليضطر كل من السائقين لدخول حظيرة فريقه بعد اللفة الأولى.



ومع خروجهما في مراكز متأخرة جدا، حاول السائقان التعويض خلال السباق، ليكتفي فيتل بالمركز الرابع، وهاميلتون بالتاسع، الا ان البريطاني ضمن لقب البطولة الثانية له في المواسم الثلاثة الأخيرة، نظرا للفارق الكبير بينه وبين فيتل في الترتيب العام للبطولة.



وكان الالماني يحتاج للحلول ثانياً على الأقل ليحرم هاميلتون التتويج، الا في حال أنهى البريطاني السباق في المراكز الخمسة الأولى.



وقال هاميلتون بعد السباق ان إحرازه اللقب "لا يبدو حقيقيا"، موجهاً الشكر الى فريقه "الذي كان رائعاً منذ خمسة أعوام، وأنا فخور بأنني أشكل جزءاً منه"، علماً ان مرسيدس أحرز هذا الموسم أيضا لقب بطولة الصانعين، وذلك للسنة الرابعة توالياً.