قال أنطونيو كونتي مدرب نادي تشلسي إنه يأمل أن يكون بوسعه الدفع بالفرنسي نجولو كانتي أمام روما في دوري أبطال أوروبا اليوم.



وأصيب كانتي في عضلات الفخذ الخلفية أثناء مشاركته مع منتخب فرنسا في وقت سابق هذا الشهر، وغاب عن 5 مباريات للبلوز بما في ذلك التعادل 3-3 مع روما في لندن قبل 13 يوما.



وأوضح المدرب الإيطالي «كانتي قد يكون جاهزا. أعرف جيدا أهمية هذا اللاعب. أود التأكد من جاهزيته».



وتابع «أريده معنا في هذه المباراة، لكني لا أفضل هذا النوع من المخاطرة.



إذا كان جاهزا فسيشارك». وأضاف: كان الفوز على بورنموث السبت الماضي، أمرا جيدا من أجل الثقة، قبل مباراة صعبة أخرى ضد روما في التشامبيونز.