يعتبر السباق على تحطيم الأرقام القياسية الفردية بين النجمين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي من أعظم الصراعات الفردية في تاريخ كرة القدم، لكن مازالت هناك الكثير من الأرقام التي يحتاج الرجلان الى تحطيمها لتكريس سطوتهما.

وأعد الموقع الإلكتروني للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، تقريرا يسلط الضوء على أبرز الأرقام القياسية البعيدة حتى الآن عن متناول الدون رونالدو والبرغوث ليو في مسابقة دوري أبطال أوروبا بمختلف مسمياتها، ونستعرض القسم الأول منها في سياق التقرير التالي:

أهداف المباريات النهائية

أكبر عدد من الأهداف في المباريات النهائية: ألفريدو دي ستيفانو وبوشكاش (ريال مدريد) برصيد 7 أهداف.

أكبر عدد من المباريات النهائية التي يسجل فيها لاعب واحد: ألفريدو دي ستيفانو (ريال مدريد) برصيد 5 مباريات في الأعوام 1956 و1957 و1958 و1959 و1960).

أكبر عدد من الأهداف في مباراة نهائية واحدة: فرينك بوشكاش (ريال مدريد) العام 1960 برصيد 4 أهداف.

(سجل رونالدو هدفين في مباراة نهائية واحدة، وأحرز أهدافا في 3 مباريات نهائية مقابل مباراتين لميسي، ويبلغ عدد أهداف رونالدو في المباريات النهائية 4).

النجاح مع فرق مختلفة

أكبر عدد من الانتصارات في المباريات النهائية مع فرق مختلفة: 3 انتصارات لكلارينس سيدورف مع كل من أياكس (1995) وريال مدريد (1998) وميلان (2003).

أكبر عدد من الفرق التي سجل لها لاعب واحد في المسابقة: زلاتان ابراهيموفيتش برصيد 6 فرق هي أياكس ويوفنتوس وإنتر ميلان وبرشلونة وميلان وباريس سان جرمان.

(يتوجب على رونالدو الانتقال إلى فريق آخر إذا أراد كسر رقم سيدورف، بعدما أحرز اللقب مع مان يونايتد وريال مدريد، ويمكن لإبراهيموفيتش تعزيز رقمه القياسي في حال سجل أهدافا لليونايتد في مسابقة الموسم الحالي).

أكبر المسجلين

أكبر مسجل في تاريخ المباريات النهائية بمسمى البطولة الحديث: باولو مالديني (ميلان) عندما سجل بمرمى ليفربول في نهائي العام 2005 وعمره 36 عاما و333 يوما.

أكبر مسجل في تاريخ البطولة بمسماها الحديث: فرانشيسكو توتي عندما سجل لروما في مرمى سسكا موسكو عام 2014 وعمره 38 عاما و59 يوما.

أكبر مسجل في تاريخ البطولة بمختلف مسمياتها: مانفريد بورجسمولر، الذي أحرز هدفا لفيردر بريمن في مرمى دينامو برلين عام 1988 وعمره 38 عاما و293 يوما.

(سيحصل رونالدو على فرصة كسر رقم مالديني ابتداء من الموسم 2021-2022، أما ميسي فيمكنه كسر الرقم في الموسم 2023-2024، لكن بشرط أن تقام المباراة بعد تاريخ 23 مايو وإلا عليه الانتظار لموسم آخر، أما بالنسبة لرقم بورجسمولر، فيتوجب على رونالدو أن يسجل هدفا بعد 23 نوفمبر 2023، في وقت يتعين على ميسي التسجيل في 13 أبريل 2026).

أسرع هدف

أسرع هدف في تاريخ الأبطال: روي ماكاي لبايرن ميونيخ في مرمى ريال مدريد العام 2007 عندما أحرز هدفا بعد مرور 10.12 ثوان.

أسرع هدف في تاريخ المباريات النهائية: باولو مالديني لميلان في مرمى ليفربول العام 2005 عندما افتتح التسجيل بعد مرور 53 ثانية.

(أسرع هدف لرونالدو جاء في الدقيقة الرابعة، فيما سجل ميسي بعد مرور 3 دقائق، وأحرز اللاعب البرتغالي هدفا بعد مرور 20 دقيقة على نهائي العام الحالي أمام يوفنتوس).