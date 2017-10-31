يحل برشلونة متصدر المجموعة الرابعة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم ضيفا على أوليمبياكوس متذيل المجموعة بلا رصيد، وسيضمن البارسا التأهل إذا فاز على خصمه اليوناني، ولم يتمكن يوفنتوس الوصيف بـ 6 نقاط من الفوز على أرض سبورتينغ لشبونة، الثالث بـ 3 نقاط، وقد يضمن اليوفي التأهل أيضا إذا فاز وخسر البلوغرانا.

وأمام مان يونايتد متصدر المجموعة الأولى بتسع نقاط نفس الفرصة، إذا فاز على بنفيكا متذيل المجموعة بلا رصيد ولم يفز سسكا موسكو الثالث بـ 3 نقاط على بازل الوصيف بـ 6 نقاط.

وفي حال تعادل كتيبة البرتغالي جوزيه مورينيو، فإنه سيكون في حاجة لخسارة سسكا موسكو حتى يتمكن من ضمان التأهل لدور الـ 16، وبازل سيضمن التأهل إذا فاز وخسر «المان» الملقب بالشياطين الحمر.

وبالمثل لباريس سان جرمان متصدر المجموعة الثانية، بتسع نقاط يمكنه ضمان التأهل إذا فاز على أندرلخت المتذيل بلا رصيد، بملعب حديقة الأمراء، بشرط ألا يفوز سيلتيك الثالث بـ 3 نقاط على بايرن ميونيخ الوصيف بـ 6 نقاط في غلاسكو.

وإذا خسر الفريق الاسكتلندي فإن الـ «بي إس جي» يمكنه الاكتفاء بحصد نقطة في الجولة الرابعة لضمان التأهل المبكر.

أما بايرن ميونيخ فسيضمن التأهل إذا فاز على سيلتيك ولم يخسر أثرياء باريس أمام أندرلخت.

وتشلسي هو الآخر متصدر المجموعة الثالثة بسبع نقاط، بإمكانه ضمان التأهل إذا فاز على مضيفه روما الوصيف بخمس نقاط. ولكن مهمة الأسد اللندني لن تكون سهلة أمام الذئب الايطالي الذي احرجه أمام أنصاره وتعادل معه 3-3 قبل 13 يوما في لندن. أما أتلتيكو مدريد الذي يسعى للفوز الأول له في التشامبيونزليغ هذا العام، ويحتل المركز الثالث بالمجموعة بنقطتين فلا توجد أمامه فرصة للخطأ عندما يستقبل كارباكا متذيل المجموعة بنقطة، والذي قد يفقد آماله في بلوغ دور الـ 16 إذا خسر أمام الروخيبلانكوس وفاز روما.