شهدت مباراة مان يونايتد وضيفه توتنهام في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم لقطة من مدرب الشياطين البرتغالي جوزيه مورينيو أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي والصحافة الرياضية، عندما قام بوضع يده على فمه كإشارة للسكوت.

وفي المؤتمر الصحافي سأل أحد الصحافيين مورينيو: «جوزيه شاهدتك بعد المباراة تقوم بإسكات أحد الأشخاص، من تقصد بهم وما الغاية؟».



ليجيب البرتغالي: «بعض الناس يتحدثون كثيرا، اهدؤوا واسترخوا قليلا، وتوقفوا عن الحديث كثيرا (في إشارة لمنتقديه)».

ليعود الصحافي ويسأله: «هل تقصد الاينشتاينيين (لقب أطلقه مورينيو على منتقديه العباقرة)»؟.

وقال مورينيو: «نعم، لا تكونوا قلقين أو متحمسين اهدؤوا».