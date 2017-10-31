٭ يدير الحكم الألماني دنيز آيتكين مباراة أتلتيكو مدريد الإسباني أمام كاراباخ الأذربيجاني ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات في دوري الأبطال. وأعلن «يويفا» أيضا أن الإنجليزي أنتوني تايلور سيتولى التحكيم في مباراة أولمبياكوس اليوناني وبرشلونة.

٭ أعلن نادي بايرن ميونيخ غياب نجم الهجوم روبرت ليفاندوفسكي عن صفوف الفريق في المباراة المقررة اليوم أمام مضيفه سلتيك الاسكتلندي. وأوضح بايرن أن غياب ليفاندوفسكي يأتي كإجراء وقائي بعد أن تعرض لإصابة طفيفة في الفخذ خلال مشاركته في المباراة التي فاز فيها الفريق على لايبزيغ 2-0 مطلع هذا الأسبوع ضمن منافسات الدوري الألماني (بوندسليغا).

٭ أقال نادي فيردر بريمن الألماني مدربه الكسندر نوري أمس بسبب سوء النتائج التي يحققها الفريق تحت إشرافه منذ مطلع الموسم الحالي.

وبريمن هو أحد فريقين إلى جانب كولن لم يحققا الفوز منذ بداية الموسم في 10 مباريات حيث تعادل الأول في خمس وخسر مثلها ويحتل المركز السابع عشر قبل الأخير، فيما تعادل الثاني مرتين وخسر 8 مرات ويحتل المركز الأخير.

٭ أعرب اللاعب الإسباني ألفارو موراتا، نجم تشلسي، عن شعوره بالندم لعودته إلى ريال مدريد في الموسم الماضي. وقال موراتا في مقابلة مع صحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت» الإيطالية «كانت هناك اتفاقات تعاقدية كان يجب احترامها، الإحباط كان كبيرا، لقد عدت إلى نقطة البداية، لقد تعاملوا معي كأنني طفل، كما كانوا يعاملونني قبل الموسمين اللذين قضيتهما في إيطاليا».