منح السويسري روجيه فيدرر غريمه الاسباني رافايل نادال فرصة انهاء العام في صدارة التصنيف العالمي للاعبين المحترفين، بإعلان انسحابه من دورة باريس بيرسي للألف نقطة، آخر دورات الموسم قبل بطولة الماسترز التي تجمع افضل 8 لاعبين في العالم.

ويكفي نادال الذي صنف اول في دورة باريس بيرسي تخطي دور واحد في الدورة الفرنسية لضمان انهاء الموسم في الصدارة.

ويتصدر نادال الترتيب برصيد 10465 نقطة بفارق 1460 امام فيدرر (36 عاما) الذي عزز موقعه في المركز الثاني في التصنيف الصادر الاثنين عقب فوزه بلقب دورة بال السويسرية الاحد رافعا رصيده الى 95 لقبا في مسيرته الاحترافية وبات ثاني أكثر اللاعبين تتويجا في تاريخ التنس، خلف الأميركي جيمي كونورز (109 ألقاب).

ويحتل البريطاني اندي موراي المركز الثالث لكن موسمه انتهى بسبب الاصابة على غرار الصربي نوفاك ديوكوفيتش السابع والسويسري ستانيسلاس فافرينكا التاسع.

ـ ترتيب العشرة الأوائل:

1 ـ الاسباني رافايل نادال 10465 نقطة

2 ـ السويسري روجيه فيدرر 9005

3 ـ البريطاني أندي موراي 4790

4 ـ الألماني ألكسندر زفيريف 4400

5 ـ الكرواتي مارين سيليتش 4185

6 ـ النمسوي دومينيك تييم 3935

7 ـ الصربي نوفاك ديوكوفيتش 3765

8 ـ البلغاري غريغور ديميتروف 3650

9 ـ السويسري ستانيسلاس فافرينكا 3360

10 ـ البلجيكي دافيد غوفان 2975

تصنيف اللاعبات

أنهت الرومانية سيمونا هاليب العام في صدارة تصنيف لاعبات التنس المحترفات.

وانهت فوزنياكي التي توجت بلقب بطولة الماسترز على حساب الاميركية فينوس وليامس، الموسم في المركز الثالث خلف الاسبانية غاربيني موغوروتسا.

وعادت فوزنياكي المصنفة اولى عالميا سابقا (2010 و2011)، الى مراكز الصدارة بعد موسمين مخيبين انهتهما في المركزين 17 و19 على التوالي.

ـ ترتيب العشر الأوليات:

1 ـ الرومانية سيمونا هاليب 6175 نقطة

2 ـ الاسبانية غاربيني موغوروتسا 6135

3 ـ الدنماركية كارولين فوزنياكي 6015

4 ـ التشيكية كارولينا بليسكوفا 5730

5 ـ الاميركية فينوس وليامس 5597

6 ـ الاوكرانية إلينا سفيتولينا 5500

7 ـ اللاتفية يلينا اوستابنكو 5010

8 ـ الفرنسية كارولين غارسيا 4420

9 ـ البريطانية جوهانا كونتا 3610

10- الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش 2885