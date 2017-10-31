تلقى ريال مدريد خسارة غير متوقعة أمام جيرونا المغمور بنتيجة 2-1 في لقاء بالجولة العاشرة من الدوري الإسباني على ملعب «مونتيليفي».

وذكرت صحيفة «آس» الإسبانية أن إحصائية عدد المرات التي فقد فيها لاعبو ريال مدريد الكرة، تكشف السبب الرئيسي لخسارة المباراة وتقديم هذا المستوى السيئ.

وأوضحت الصحيفة أن الملكي خسر الكرة 139 مرة خلال المباراة، وهو ثاني أسوأ معدل للفريق تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان مدرب المرينغي بعد مباراة خيتافي في الجولة الثامنة من الليغا، والتي فقد الفريق فيها الكرة 143 مرة وانتهى اللقاء بتفوق الملكي 2-1.

وأشارت الصحيفة إلى أن ثلاثي خط الوسط توني كروس ولوكا مودريتش وكاسيميرو الذين تواجد أول اثنين منهم في تشكيلة الأفضل في العالم فقدوا الكرة 40 مرة خلال اللقاء.

وواصلت الصحيفة أن كاسيميرو فقد الكرة 16 مرة ثم مودريتش 14 مرة وأخيرا كروس 10 مرات، مبينة أن مارسيلو ظهير أيسر الريال فقد الكرة 15 مرة ولم يقدم مستوى جيدا بسبب زيادة طفيفة في وزنه.