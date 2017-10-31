غُرّم نادي كولن الألماني من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بدفع مبلغ 60 الف يورو لصالح نظيره ارسنال الإنجليزي، وذلك كتعويض عن الأضرار التي تسبب بها جمهوره خلال مواجهة الفريقين الشهر الماضي في لندن ضمن مسابقة «يوروبا ليغ».

ولم يكتف الاتحاد الأوروبي بتغريم كولن، بل فرض عليه ايضا عقوبة حرمانه من جمهوره في مباراته القارية المقبلة خارج قواعده، مع تحذيره بإيقاف جمهوره لمدة عامين في حال حصلت أحداث مماثلة في المستقبل.

وجاءت العقوبة التي أعلن عنها امس نتيجة اعمال الشغب التي رافقت مباراة الفريقين في 14 سبتمبر الماضي حيث فاز ارسنال 3-1 في ملعبه «ستاد الامارات».

وتهافت أكثر من 20 ألف مشجع ألماني الى العاصمة الإنجليزية من أجل متابعة المباراة الأولى لفريقهم على الصعيد القاري منذ 25 عاما، لكن عدد التذاكر المخصصة للجمهور الزائر كان 3 آلاف فقط، ما تسبب بتأخير انطلاق اللقاء لمدة ساعة نتيجة محاولة دخول الملعب دون تذاكر.

وقدر عدد المشجعين الألمان الذين تمكنوا من دخول الملعب بـ 15 ألفا، وتدخلت الشرطة التي أوقفت 5 منهم في يوم المباراة.

ورغم تقدم كولن باعتذار رسمي لأرسنال، وجه الاتحاد الأوروبي الى النادي الألماني وجمهوره تهم التسبب باضطرابات إطلاق الألعاب النارية ورمي الأشياء والتسبب بأضرار من قبل مشجعي الفريق الزائر.