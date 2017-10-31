واصل غولدن ستيت ووريرز حامل اللقب معاناته في بداية الموسم ومني بخسارته الثالثة في 7 مباريات عندما سقط أمام ضيفه ديترويت بيستونز 107-115، ولم تكن حال وصيفه كليفلاند كافالييرز أفضل بسقوطه على ارضه أمام نيويورك نيكس 95-114 ضمن الدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة.

وهي الخسارة الثانية لغولدن ستيت على ارضه هذا الموسم بعد الأولى في مستهل حملة دفاعه عن اللقب أمام هيوستن روكتس 121-122، والثالثة بعد سقوطه أمام مضيفه ممفيس غريزلير 101-111.

وبدوره، مني كليفلاند كافالييرز بخسارته الثانية على ارضه هذا الموسم بعد الاولى أمام اورلاندو ماجيك 93-114، والرابعة هذا الموسم والثالثة على التوالي بعد سقوطه أمام مضيفيه بروكلين نتس 107-112، ونيو اورليانز بيليكنز 101-123.

وسقط كليفلاند كافالييرز أمام نيويورك نيكس للمرة الأولى منذ 3 أعوام وتحديدا عندما خسر على ارضه أيضا 90-95 في 31 أكتوبر 2014، حيث تغلب عليه بعدها 10 مرات متتالية قبل سقوط الأمس.

ولقي سان انطونيو سبيرز خسارته الثانية على التوالي والثانية هذا الموسم وكانت أمام مضيفه انديانا بيسرز 94-97 بعدما خسر السبت أمام اورلاندو ماجيك 87-114.

وأوقف تشارلوت هورنتس انتفاضة اورلاندو ماجيك وألحق به الخسارة الثانية هذا الموسم والاولى بعد 3 انتصارات متتالية عندما تغلب عليه 120-113.

وفي باقي المباريات، فاز دنفر ناغتس على مضيفه بروكلين نتس 124-111، وميلووكي باكس على مضيفه اتلانتا هوكس 117-106، وواشنطن ويزاردز على مضيفه ساكرامنتو كينغز 110-83.