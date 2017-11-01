أبدى مدرب توتنهام الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو أمس ثقته بقدرة هدافه هاري كاين على المشاركة في المباراة المرتقبة مع ضيفه ريال مدريد اليوم.

وقام كاين أمس ببعض تمارين الإحماء والركض السريع لمسافات قصيرة، إضافة إلى العمل على بعض مهارات تمرير الكرة.

وقال بوكيتينيو في مؤتمر صحافي أمس «نحن واثقون جدا (...) هو على اللائحة. ربما يمكن له اللعب لكنني لن أقول بنسبة 100%. تدرب، ولكن من المهم ان نتخذ القرار الصحيح». ورأى بوكيتينيو أن المباراة «فرصة جيدة وتحد كبير. أنا أؤمن بقدرتنا على الفوز. أؤمن باللاعبين (...) علينا ان نلعب بحرية ونتمتع بالمباراة».