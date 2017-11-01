واصل انتر ميلان أفضل بداية موسم له منذ 1997-1998 واستعاد المركز الثاني من يوفنتوس حامل اللقب، وذلك بفوزه الصعب على مضيفه هيلاس فيرونا 2-1 في ختام المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأكد انتر مجددا ورغم صعوبة الفوز على مضيفه القابع في المركز قبل الأخير، أن باستطاعته المنافسة على لقبه الأول منذ 2010 بتحقيقه فوزه التاسع في 11 مباراة وبمحافظته على سجله الخالي من الهزائم هذا الموسم.

ورفع فريق الافاعي رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين عن نابولي المتصدر.

وأنهى انتر الشوط الأول متقدما بفضل الاسباني فاليرو بعد تمريرة عرضية من انتونيو كاندريفا (36).

وبقيت النتيجة على حالها حتى الشوط الثاني حين لجأ الحكم الى تقنية الإعادة بالفيديو لمعرفة اذا كان حارس انتر السلوفيني سمير هاندانوفيتش ارتكب خطأ داخل المنطقة على اليسيو تشيرشي قبل أن يتخذ قرارا بمنح هيلاس ركلة جزاء نفذها باتزيني بنجاح (59).

لكن سرعان ما استعاد انتر تقدمه بهدف رائع للكرواتي ايفان بيريزيتش (67).

إنجلترا

قاد الايرلندي جيف هندريك فريقه بيرنلي لفوزه الرابع هذا الموسم وجاء على حساب ضيفه نيوكاسل يونايتد 1-0 وذلك في ختام المرحلة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

وهو الفوز الثاني لبيرنلي بين جماهيره هذا الموسم، فرفع رصيده الى 16 نقطة في المركز السابع بفارق الأهداف خلف ليفربول السادس الذي تغلب السبت على هاردسفيلد 3-0، فيما تجمد رصيد المكبايس عند 14 نقطة في المركز التاسع بعد تلقيه خسارته الرابعة للموسم.

إسبانيا

جدد اسبانيول الموعد مع الانتصارات بتغلبه على ضيفه ريال بيتيس 1-0 في ختام المرحلة العاشرة من الدوري الاسباني.

ودخل النادي الكاتالوني مباراته مع ضيفه الاندلسي على خلفية هزيمة وثلاثة تعادلات متتالية، وهو تمكن من تحقيق فوزه الأول منذ 24 سبتمبر بفضل جيرارد مورينو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 55، رافعا رصيد فريقه الى 13 نقطة ليصعد من المركز الخامس عشر الى العاشر.

أما ريال بيتيس، فتجمد رصيده عند 16 نقطة في المركز الثامن بعد تلقيه الهزيمة الثانية في المراحل الثلاث الأخيرة والرابعة هذا الموسم.

وعاد ديبورتيفو لا كورونيا من ملعب لاس بالماس بفوزه الثالث هذا الموسم وجاء بنتيجة 3-1.