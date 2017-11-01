عين «اليويفا» الحكم التركي كونيت شاكير لقيادة مباراة توتنهام وريال مدريد اليوم بدوري أبطال أوروبا.

وقالت صحيفة «آس» الإسبانية المقربة من الملكي إن هذه ستكون المباراة الثامنة التي يديرها الحكم التركي للميرينغي، في المسابقات الأوروبية.

وفي الموسم الماضي، قاد شاكير مباراة الإياب بين نابولي وريال مدريد، حين فاز الأخير 3-1.

كما أدار مباراة الريال أمام أتلتيكو مدريد، في نصف النهائي، عندما فاز الأتلتي بهدفين مقابل هدف، وهي المباراة الوحيدة التي خسرها الملكي مع هذا الحكم، بينما تعادل مرتين، وفاز في 4 مواجهات، تحت إدارة الحكم التركي.