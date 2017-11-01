قال سيمون مينيوليه حارس مرمى ليفربول إن فريقه سيخوض مباراة ماريبور السلوفيني في دوري أبطال أوروبا اليوم وكله ثقة بالنفس بعد الفوز الذي حققه السبت الماضي على هيديرسفيلد تاون 3-0 في الدوري الإنجليزي.

واعترف مينيوليه بتراجع الروح المعنوية للفريق بعد الهزيمة، لكن أكد أن الثقة عادت مرة أخرى بعد النصر على هيديرسفيلد الذي حقق بدوره فوزا على مان يونايتد في الجولة السابقة.

وقال مينيوليه: النصر أسعد اللاعبين، وأعتقد أن الإنجاز سيمنح الجميع دفعة من الثقة كانوا بحاجة إليها.

وتابع: الكل كان يدرك أن الوضع لم يكن جيدا بما يكفي، وكان لا بد من إحداث تغيير والتحرك بالأسلوب الصحيح.