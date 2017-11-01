يستضيف ملعب «ويمبلي» مباراة ساخنة بين توتنهام وريال مدريد، حيث يتقاسمان صدارة المجموعة الثامنة بسبع نقاط ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ما يعني أن الفريق الفائز باللقاء بينهما سيضمن التأهل المبكر لدور الـ 16.

وكان الريال قد سقط في فخ الهزيمة أمام مضيفه جيرونا بهدفين لهدف واحد بالليغا، وهو ما ينطبق على السبيرز الذي خسر أمام مان يونايتد بهدف نظيف في البريمييرليغ.

وبات المرينغي يعاني كثيرا قبل المواجهة الصعبة، حيث ضربت الإصابات لاعبي الفريق بشكل قوي وازدادت أوجاع زيدان قبل المباراة، حيث تأكد غياب الثنائي غاريث بيل الذي لا يزال يعاني من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا، بالإضافة لاستمرار غياب الكوستاريكي كيلور نافاس حارس مرمى الملكي الأساسي.

كما تحوم الشكوك بشكل كبير حول مشاركة المدافع الفرنسي رافايل فاران الذي تعرض لإصابة في عضلات الفخذ أثناء مشاركته في مباراة جيرونا وتم استبداله.

وعلى الرغم من تألقه في المباراة الأخيرة إلا أن مشاركة إيسكو صانع ألعاب الفريق باتت محل شك أيضا، وذلك لتعرضه لإصابة أثناء مباراة جيرونا على الرغم من إعلان طبيب الفريق أن إصابة اللاعب لا تدعو للقلق.

بدوره، قد يفقد بوروسيا دورتموند ثالث المجموعة بنقطة فرصة التأهل إذا خسر أمام ضيفه أبويل نيقوسيا المتذيل بنقطة أيضا، وتعادل توتنهام وريال مدريد، أما الفريق القبرصي فقد تكتب مباراته أمام الفريق الألماني نهاية حلم بلوغ دور الـ 16 إذا خسر.

وفي منافسات المجموعة السادسة، يحتاج مان سيتي المتصدر الى نقطة واحدة فقط، يقتنصها على أرض نابولي الثالث بـ 3 نقاط، والذي يحتاج للفوز من أجل الحفاظ على أمل التأهل.

وقال مدرب فقراء الجنوب ماوريتسيو ساري إن فريقه فخور بالمشاركة في البطولة القارية، مؤكدا أنه ليس من الإنصاف وصف هذه المشاركة بأنها مصدر تشتيت.

وكان ساري قد منح لاعبي الوسط ألان وجورجينيو‭ ‬راحة بعد المباراة التي خسرها فريقه 1-2 في وقت سابق من الشهر الجاري أمام مان سيتي في دوري الأبطال، قائلا إن الأولوية بالنسبة له هي المباراة التالية في الدوري المحلي أمام إنتر.

أما وصيف المجموعة بـ 6 نقاط شختار دونيتسك، فيستقبل فيينورد الهولندي متذيل الترتيب بلا رصيد، والذي سيفقد آمال التأهل إذا لم يحصد النقاط الثلاث أمام الفريق الأوكراني.

وقد يضمن أيضا بشيكتاش متصدر المجموعة السابعة بتسع نقاط، التأهل المبكر إذا فاز في إسطنبول على موناكو متذيل المجموعة بنقطة، وإذا تعادل وفاز لايبزيغ الوصيف بأربع نقاط على مضيفه بورتو الثالث بـ 3 نقاط.

وتبقى كل الاحتمالات متاحة في المجموعة الرابعة، حيث يحتل ليفربول الصدارة بخمس نقاط بفارق الأهداف أمام سبارتاك موسكو الوصيف، فيما يحل إشبيلية ثالثا بأربع نقاط، ويتذيل ماريبور الجدول بنقطة.

ويستقبل الريدز في «أنفيلد» ماريبور، الذي قد يفقد آماله في التأهل إذا خسر، وفاز سبارتاك على إشبيلية في «سانشيز بيزخوان».

بيب: مهمتنا صعبة

اعترف بيب غوارديولا مدرب نادي مان سيتي بصعوبة تعزيز سجله الحالي بلا هزيمة في 13 مباراة متتالية في كل المسابقات هذا الموسم، عندما يلعب مع نابولي في دوري أبطال أوروبا اليوم.

وفاز السيتي بمبارياته الثلاث في المجموعة السادسة وسيضمن التأهل إلى دور الستة عشر إذا فاز في استاد سان باولو في نابولي.

وقال الفيلسوف: نحتاج إلى فوز آخر من أجل التأهل، لكننا سنواجه متصدر الكالتشيو ويعرف الجميع أسلوب لعبه على ملعبه وستكون الأمور أصعب كثيرا.