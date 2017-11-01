كشفت صحيفة «بيلد» الألمانية أن ناديي مان سيتي الإنجليزي، وبرشلونة الإسباني يسعيان للتعاقد مع جوشوا كيميتش لاعب بايرن ميونخ، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ويعتبر الإسباني بيب غوارديولا هو مكتشف كيميتش ابن الـ 22 عاما.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي برشلونة والسيتي قد تحدثا مع إدارة بايرن ميونخ حول التعاقد مع كيميتش، ولكن المدير الرياضي لبايرن مايكل ريشكي قد صرح بأن الأمر لن يكون سهلا.

وتحدث المدير الرياضي حسب الصحيفة قائلا: «قيمة كيميتش مرتفعة، وأعتقد أن بايرن ميونخ لن يبيعه حتى ولو وصل السعر لـ 50 مليون يورو».

وأضافت الصحيفة أن هذه ليست المرة الأولى التي رغب فيها مسؤولو السيتي في التعاقد مع اللاعب، بل حدث ذلك في الموسم الماضي أثناء فترة تولي الإيطالي كارلو أنشيلوتي مسؤولية تدريب الفريق الألماني.