صرح مدرب منتخب السويد جان أنديرسون بأنه لا يخشى مواجهة إيطاليا بملحق تصفيات كأس العالم، مشيرا إلى أن تاريخ الآزوري لن يشارك في الملعب.

ويلتقي منتخب السويد نظيره الإيطالي في نوفمبر، ضمن ملحق أوروبا المؤهل لكأس العالم التي ستقام في روسيا العام المقبل.

وتحدث أنديرسون لصحيفة «غازيتا ديللو سبورت» الإيطالية عن المواجهة المصيرية بين المنتخبين قائلا «بالتأكيد أتابع الكرة الإيطالية بشكل مستمر، فالمنتخب الإيطالي عريق وتاريخه حافل بالإنجازات العديدة، وأحترمه كثيرا، لكنني لست خائفا منه».

وأضاف «ليس علينا أن نفكر في تاريخ إيطاليا كثيرا، لأنه شيء من الماضي، الأهم حاليا هو الحاضر، فبالتأكيد تاريخ إيطاليا لن يشارك معه في الملعب».

وتابع «وسائل الإعلام والمشجعون هم الذين يصورون للجميع بأن إيطاليا ستنتصر علينا بسهولة، لكن أعتقد أن عناصر المنتخب الإيطالي لا يفكرون بهذه الطريقة لأنهم لاعبون محترفون، ونحن سنستعد للقاءي الذهاب والإياب بشكل جيد، والتأهل سيكون للمنتخب الأفضل».