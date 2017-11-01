٭ استنكر الإسباني أوناي إيمري المدير الفني لفريق باريس سان جرمان ما يتردد عن شعور لاعبه البرازيلي نيمار دا سيلفا بالضيق وعدم الارتياح حاليا مع الفريق. وقال إيمري «نيمار سينجح هنا». وردا على ما ذكرته وسائل الإعلام بشأن شعور نيمار بالضيق من طول فترة جلسات «الفيديو» التي يلجأ إليها الطاقم التدريبي في سان جيرمان لدراسة المنافس، أشار إيمري «يتحلى نيمار بالتركيز الشديد في الاجتماعات وجلسات الفيديو. جميع لاعبي الفريق يدركون جيدا مدى أهمية هذه الجلسات».

٭ تسلم مسؤولو اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقبلة المقررة في بيونغتشانغ 2018 الشعلة الأولمبية في احتفالية بالعاصمة اليونانية أثينا، استعدادا لجولتها المقررة في كوريا الجنوبية. الاحتفالية أقيمت بستاد باناثينايكو، الذي احتضن أول دورة أولمبية حديثة عام 1896.

٭ أعلن العداء البريطاني مو فرح الانفصال عن مدربه الأميركي ألبرتو سالازار الذي عمل معه لفترة طويلة، مؤكدا ان سبب هذه الخطوة هو عودته للاقامة في المملكة المتحدة وليس مزاعم المنشطات المحيطة بالمدرب. وقال فرح (34 عاما)، حامل أربع ذهبيات أولمبية في سباقي 5 آلاف متر و10 آلاف متر لصحيفة «ذا صن» الانجليزية، انه سيضع حدا لتعاونه مع سالازار بسبب عزمه العودة للاقامة مجددا في المملكة المتحدة.

٭ أعلن اتحاد أوروغواي لكرة القدم عودة مسابقات الدوري بجميع فئاتها للانطلاق مطلع الأسبوع المقبل بعد انتهاء الإضراب الذي كان قد أعلن عنه مجموعة من اللاعبين يبلغ عددهم 500 لاعب منذ ثلاثة أسابيع.