فاز إشبيلية الذي يستضيف اليوم سبارتاك موسكو بالجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري الأبطال، في 4 من 5 مباريات رسمية خاضها أمام فرق روسية على ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

ويعود تاريخ المرة الوحيدة التي تعثر فيها الفريق الأندلسي أمام ضيف روسي، لإياب ثمن نهائي التشامبيونز ليغ في موسم «2009-2010»، حين تمكن سيسكا موسكو من التأهل لربع نهائي البطولة، بفضل فوزه على مضيفه بهدفين لهدف، على الرغم من تعادله (1-1) في مباراة الذهاب بالعاصمة الروسية.

وبخلاف ذلك اللقاء، كان الفوز حليف إشبيلية في باقي المواجهات الأربع التي جمعته بفرق روسية على ملعب رامون سانشيز بيزخوان.