قالت صحيفة «مترو» البريطانية، إن مان يونايتد تحت قيادة المدرب البرتغالي مورينيو وصل لـ 38 مباراة دون أي خسارة على ملعبه في جميع البطولات، إذ كانت آخر هزيمة له على مسرح الأحلام أمام مان سيتي (2-1) الموسم الماضي.

وأوضحت الصحيفة، أن المان حقق 27 انتصارا على ملعبه و11 تعادلا منذ الهزيمة أمام سيتي التي كانت الوحيدة التي خسرها سبيشال ون على ملعب أولد ترافورد منذ توليه قيادة الفريق مطلع الموسم الماضي.

وتابعت الصحيفة بأن اليونايتد حافظ على نظافة شباكه على أرضية ميدانه خلال 8 لقاءات خاضها في جميع المنافسات هذا الموسم.