خطف لايفين كورزاوا ظهير أيسر باريس سان جرمان الأضواء من الجميع خلال مباراة أندرلخت البلجيكي في مسابقة دوري الأبطال.

وضاعف كورزاوا تقدم العملاق الباريسي بهدفين في الشوط الأول، مسجلا 3 أهداف في الشوط الثاني، ليسجل الهاتريك الأول له في مسيرته الاحترافية، وليكون أول مدافع يحقق هذا الإنجاز في التشامبيونزليغ.

كما بات المدافع الدولي الفرنسي ثاني لاعب في تاريخ النادي الباريسي يسجل ثلاثية في البطولة بعد السلطان السويدي إبراهيموفيتش. ووفقا لشبكة «سكاي سبورتس» والمثير أن فريق أندرلخت كان القاسم المشترك بين إنجاز كورزاوا وإبراهيموفيتش الذي هز شباك الفريق البلجيكي بثلاثية في 23 أكتوبر من عام 2013.