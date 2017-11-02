تمكن البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مان يونايتد من قيادة فريق الشياطين الحمر لمواصلة التألق وعدم الخسارة على ملعب الاولد ترافورد بعد الفوز على بنفيكا بهدفين ليواصل بذلك أرقامه المميزة على ملعبه مع مختلف الفرق التي دربها، حيث لم يخسر في 38 مباراة على التوالي مع كل من انتر ميلان واليونايتد ومع الريال في 43 مباراة على التوالي ومع تشلسي في 60.

وعلق مورينيو على اجتياز بنفيكا بقوله: أنا سعيد للغاية بكل شيء في المباراة، لقد لعبنا لقاء جيدا وسجلنا هدفين دون استقبال أهداف، وخرجنا بالنقاط الثلاث وضمنا مقعدا في دور الـ 16 من التشامبيونزليغ.