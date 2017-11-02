مني فريق البلوز تشلسي بهزيمة قاسية أمام فريق الجيلاروسي روما في ملعب الأولمبيكو ليكون بذلك أول فريق انجليزي يخسر هذا الموسم في دوري الأبطال.

كما خرج البلوز ببعض الأرقام السلبية في اللقاء بعدما تعرضت شباكه لهدف في الثانية 44 من بداية اللقاء.

ووفقا لشبكة «أوبتا» المتخصصة في الإحصائيات، فإن هذه هي أول مرة يستقبل تشلسي فيها هدفا بالدقيقة الأولى منذ الأول من ديسمبر2013.

أما المدرب كونتي فقال إنه يتحمل المسؤولية مع لاعبيه، بعد الخسارة ضمن منافسات المجموعة الثالثة، ليعادل أسوأ نتيجة حققها خلال مسيرته مع تشلسي. وأكد أنه يجب على الفريق استعادة رغبته في القتال سريعا.

واستحوذت الهزيمة المذلة للبلوز على اهتمامات الصحف الإنجليزية.

فخرجت صحيفة «ميرور» بعنوان «حطام روما»، وقالت إن مدرب تشلسي كونتي، عاش «كابوسا في عيد الهالووين»، بعدما لقنه «الطليان الأذكياء» درسا لن ينساه.

ووضعت «ديلي إكسبرس» عنوان «كابوس لكونتي.. روما يسحق تشلسي»، لافتة إلى أن الهزيمة أشبه بالنهاية السريعة في إشارة إلى إحراز روما هدفه الأول في الدقيقة الأولى.