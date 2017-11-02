دخل ستيفان الشعراوي تاريخ نادي روما الإيطالي بقيادة مدربه أوزيبيو دي فرانشيسكو أمام تشلسي الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا.
وشهدت المباراة رقما قياسيا للشعراوي، عقب إحرازه هدف التقدم للذئاب بعد مرور 44 ثانية من بداية اللقاء.
ووفقا لشبكة «أوبتا» المهتمة بالإحصائيات، فإن هذا الهدف، هو الأسرع في تاريخ مشاركات روما بدوري الأبطال.
وتابعت «أوبتا» بأن موقعة الأولمبيكو شهدت تألقا واضحا للنجم الإيطالي الشعراوي بعد هدفيه في مرمى البلوز، ليكون بذلك قد أحرز هدفين للمرة الأولى في مسيرته في مباراة واحدة بالبطولة القارية الأم.