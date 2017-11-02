أكد غابي فيرنانديز قائد أتلتيكو مدريد أن فريقه لم يستسلم بعد في إمكانية التأهل لثمن نهائي دوري الأبطال رغم التعادل (1-1) أمام كارباكا الأذري.

وقال غابي في تصريحات نقلتها صحيفة «سبورت» الإسبانية عقب المباراة: «لسنا سعداء بالمستوى الذي ظهرنا به في المباراة ولعبنا الشوط الأول بصورة سيئة، وعندما حاولنا العودة في المباراة، لم نتمكن من ذلك».

وواصل: «لا أتخيل الأتلتي يلعب بالدوري الأوروبي. هذا تراجع كبير للفريق، لذلك سنحاول الفوز بالمباراة المقبلة على روما، ونتمنى مساعدة كارباكا بتقديم نتيجة جيدة أمام تشلسي».

وأكد: «لم نستسلم، وسنحاول استغلال أي فرصة ممكنة تجعلنا نتأهل للدور المقبل».

وختم «يجب علينا الفوز لأنه من غير المقبول، أن تمر 4 جولات في البطولة دون انتصار واحد، وسنبذل كل ما لدينا في المواعيد المقبلة. وأي تقصير يحدث فهو مسؤوليتنا جميعا».

بدورها، علقت الصحف الاسبانية على كوارث اتلتيكو بالأبطال، حيث عنونت صحيفة «ماركا» بأن الاتليتي «يحتاج أكثر من معجزة»، وبررت تعادل كتيبة المدرب دييغو سيميوني، بسبب الأداء المخزي أمام كارباكا.