بات باريس سان جرمان وبايرن ميونيخ أول المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، فيما أجل سسكا موسكو الروسي تأهل مان يونايتد رغم الفوز الرابع تواليا للأخير، في حين فرمل اولمبياكوس اليوناني ضيفه برشلونة وأجل تأهله أيضا.

في المجموعة الثانية، واصل بي اس جي تألقه باكتساحه ضيفه اندرلخت البلجيكي 5-0، فيما جدد البافاري فوزه على مضيفه سلتيك 2-1 وضمنا معا بطاقتيهما إلى ثمن النهائي.

ورفع سان جرمان رصيده إلى 12 نقطة من 12 ممكنة في صدارة المجموعة، مقابل 9 نقاط لبايرن، فضمنا تأهلهما مبكرا إلى الدور المقبل.

وفي المجموعة الثالثة، تعثر كل من برشلونة ويوفنتوس وصيف البطل خارج قواعدهما، بتعادل الأول مع اولمبياكوس اليوناني 0-0 والثاني مع سبورتينغ البرتغالي 1-1.

وكان البارسا بحاجة إلى تحقيق فوزه الرابع على التوالي وعدم فوز سبورتينغ على اليوفي لكي يضمن بطاقته، إلا أنه عجز عن تحقيق المطلوب منه باكتفائه بنقطة رفع من خلالها رصيده إلى 10 نقاط في الصدارة بفارق ثلاث نقاط عن يوفنتوس.

وفي المجموعة الاولى، حقق مان يونايتد فوزه الرابع على التوالي وجاء على حساب ضيفه بنفيكا 2-0، لكنه لم يحسم بطاقة تأهله إلى ثمن النهائي نتيجة فوز سسكا موسكو على مضيفه بازل السويسري 2-1.

وكان «المان» بحاجة إلى تحقيق فوزه الرابع على التوالي وعدم فوز سسكا الثالث على مضيفه بازل لكي يحجز بطاقته في ثمن النهائي للمرة الأولى منذ موسم 2013-2014، وحقق فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المطلوب منه، لكن سسكا موسكو حرم الفريق الانجليزي من حسم بطاقته بعدما حول تخلفه أمام مضيفه بازل بهدف للوكا زوفي (32) إلى فوز 2-1 بفضل الن دزاغوييف (65) والسويدي بونتوس فيرنبلوم (79). لكن تأهل يونايتد إلى الدور الثاني حسم «منطقيا» وسيضمنه رسميا في الجولة المقبلة عندما يحل ضيفا على بازل في 22 نوفمبر.

ورفع يونايتد رصيده إلى 12 نقطة من اصل 12 ممكنة، في الصدارة بفارق 6 نقاط عن بازل الثاني وسسكا موسكو الثالث، فيما بقي بنفيكا دون رصيد بعد تلقيه هزيمته الرابعة تواليا.

وأحرج روما الإيطالي مواطنه مدرب تشلسي الإنجليزي انتونيو كونتي باكتساحه بطل الدوري الممتاز 3-0، فيما تعقدت مهمة اتلتيكو مدريد الإسباني بتعادله مع ضيفه المتواضع قره باخ الاذربيجاني 1-1 رغم اضطرار الأخير إلى اللعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 59. ورفع الذئاب رصيده إلى 8 نقاط منتزعا صدارة المجموعة من البلوز الذي تجمد رصيده عند 7 نقاط، وبات قره باخ ثالثا وله 4 نقاط، وتراجع اتلتيكو مدريد وصيف 2014 و2016 إلى المركز الرابع والأخير بنقطتين.

وبات الاتلتي يواجه خطر الخروج من الدور الاول للمرة الاولى منذ 2012-2013 بعد تعادله الصعب مع ضيفه قره باخ 1-1.