الفرصة ستكون سانحة أمام أرسنال الانجليزي ولاتسيو الايطالي لحسم تأهلهما الى الدور الثاني من مسابقة الدوري الاوروبي لكرة القدم «يوروبا ليغ»، بينما يسعى ميلان الايطالي الى تعويض تعثره المحلي.

وحقق الغانرز انطلاقة قوية في البطولة بفوزه في مبارياته الثلاث الاولى ضمن المجموعة الثامنة التي يتصدرها برصيد 9 نقاط، مقابل 4 نقاط لكل من النجم الاحمر بلغراد الصربي وباتي بوريسوف البيلاروسي، ويأتي كولن الالماني رابعا من دون نقاط.

وفي الجولة الرابعة، يستضيف أرسنال النجم الاحمر، وفي حال كرر فوزه عليه سيضمن تأهله بغض النظر عن نتيجته في الجولتين الاخيرتين.

الا ان الفريق اللندني لا يزال غير واثق من الاحتفاظ بنجميه، المهاجم التشيلي الكسيس سانشيز وصانع الالعاب الالماني مسعود أوزيل، بعدما جدد المدرب الفرنسي آرسين فينغر ما كرره في فترة الانتقالات الصيفية عن احتمال رحيلهما.

ويجد لاتسيو نفسه في موقع مشابه لأرسنال، اذ حقق تسع نقاط من ثلاث انتصارات في الجولات الأولى، ويبتعد في صدارة المجموعة الحادية عشرة بفارق ست نقاط عن نيس الفرنسي الذي يحل ضيفا عليه اليوم.

ويبدو الفريقان الأقرب لضمان بطاقتي التأهل عن المجموعة، اذ يملك الآخران - فيتيس ارنهم الهولندي وزولته البلجيكي - نقطة واحدة.

ويقدم النسور بدوره عروضا جيدة هذا الموسم محليا وأوروبيا، وينافس بقوة في ترتيب الكالتشيو اذ يحتل المركز الرابع برصيد 28 نقطة، بفارق الاهداف خلف يوفنتوس بطل المواسم الستة الماضية، ونقطة خلف انتر ميلان. ويسعى القطب الايطالي الآخر ميلان الذي يواجه صعوبات محليا على رغم الاستثمارات الكبيرة لمالكيه الصينيين، للاقتراب من الدور الثاني عندما يحل ضيفا على أيك أثينا اليوناني في المجموعة الرابعة التي يلتقي فيها أيضا رييكا الكوراتي وأوستريا فيينا النمساوي.

ويتصدر ميلان برصيد 7 نقاط، متقدما بنقطتين على أيك أثينا، وهما كانا تعادلا سلبا في ميلانو في الجولة الماضية قبل اسبوعين.

وتبرز في الجولة الرابعة مباراة ليون الفرنسي متصدر المجموعة الخامسة، وايفرتون الانجليزي متذيل الترتيب فيها.