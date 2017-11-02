كشفت تقارير إعلامية أن نادي مرسيليا جدد اهتمامه بالنجم الجزائري رياض محرز لاعب ليستر سيتي لضمه إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأفادت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، أن مرسيليا عرض 30 مليون يورو على ليستر سيتي لضم محرز الذي لا يبدو مهتما بالعودة إلى الدوري الفرنسي.

من جهته، يبذل مدرب ليستر سيتي الجديد كلود بويل مساعي حثيثة لإقناع محرز بالبقاء.

وقال بويل في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس» البريطانية «دوري أن أجد حلا لأزمات الفريق ومحاولة إقناع اللاعبين بتقديم أفضل ما لديهم».

جدير بالذكر أن محرز، البالغ من العمر 26 عاما، كان قد انضم لليستر سيتي في يناير 2014، قادما من نادي لوهافر الفرنسي مقابل 500 ألف يورو فقط.