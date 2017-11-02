يبدو أن فيليب كوتينيو ليس هو الخيار الأبرز أمام برشلونة من أجل تعويض رحيل نيمار إلى باريس سان جرمان الصيف الماضي، إذ يفضل نجم النادي الكتالوني ليونيل ميسي التعاقد مع الفرنسي أنطوان غريزمان.

وحسب صحيفة «دون بالون» الإسبانية، فإن ليونيل ميسي أخبر إدارة برشلونة بعد رحيل نيمار أنه يفضل التعاقد مع غريزمان، لكن رغبة اللاعب في البقاء مع أتلتيكو مدريد دفعت النادي الكتالوني للتوجه إلى فيليبي كوتينيو وعثمان ديمبيلي.

ونقلا عن المصدر نفسه، فإن ليونيل ميسي لا يفضل العودة مجددا لمحاولة التعاقد مع فيليب كوتينيو خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وحث النجم الأرجنتيني إدارة النادي على فتح باب المفاوضات مع أتلتيكو مدريد من أجل الفوز بتوقيع أنطوان غريزمان خلال الصيف المقبل.

ويرتبط غريزمان (26 عاما) مع أتلتيكو مدريد بعقد يمتد إلى صيف العام 2022، هو الذي انتقل إلى نادي العاصمة الإسبانية في صيف العام 2014 قادما من ريال سوسييداد مقابل 32 مليون يورو.