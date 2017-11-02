كشفت اللجنة المحلية المنظمة لكأس العالم للأندية لكرة القدم، والتي تستضيفها أبوظبي من 6 إلى 16 ديسمبر المقبل، عن بيع 75% من إجمالي عدد تذاكر البطولة و90% من تذاكر مباراتي قبل النهائي والنهائي.

وجاء ذلك خلال لقاء أحمد القبيسي مدير إدارة التسويق والاتصال في اللجنة ووسائل الإعلام بمقر مجلس أبوظبي الرياضي، وأعلن خلاله التفاصيل الجديدة المتعلقة بطرح التذاكر، حسبما أفادت صحيفة «الاتحاد» الإماراتية امس.

وأكد القبيسي توافر المزيد من تذاكر مباريات البطولة في ظل توقع تنامي المبيعات بشكل كبير مع اقتراب معرفة ممثلي آسيا وأفريقيا وأميركا الجنوبية خلال نوفمبر الجاري حيث يراعى توفير تذاكر لجماهير هذه الأندية بالتنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لضمان أن تحظى بمتابعة الحدث العالمي.

وحول آليات الحد من بيع التذاكر في السوق السوداء، أكد القبيسي أن الحد الأعلى لعدد التذاكر التي يحق لكل فرد الحصول عليها يبلغ ثماني تذاكر فقط وأن نافذة البيع الوحيدة المتاحة أمام الجماهير عبر الموقع الإلكتروني للفيفا، وهو الأمر الذي من شأنه الحد وبشكل كبير من السوق السوداء.

وتشهد البطولة أيضا مشاركة ريال مدريد الإسباني، الذي يضم كوكبة من النجوم يتقدمهم البرتغالي كريستيانو رونالدو المتوج مؤخرا بجائزة أفضل لاعب في العالم من الفيفا.