وصلت الشعلة الأولمبية امس إلى كوريا الجنوبية قبل 100 يوم على انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2018 التي تستضيفها مدينة بيونغ تشانغ، وتأتي على خلفية بيع محدود للتذاكر وتوتر سياسي في شبه الجزيرة الكورية.

وحطت الشعلة رحالها في مطار اينشيون قادمة من اليونان.

وبدأت الشعلة رحلة تمتد على 2018 كلم في مختلف أنحاء كوريا، سيحملها خلالها 7500 شخص، بحسب المنظمين الذين أشاروا إلى أن هذا العدد اختير بعناية ليمثل سكان شبه الجزيرة الكورية المنقسمة بين شمال وجنوب، والبالغ 75 مليون نسمة.

وكانت المتزحلقة على الجليد الكورية الجنوبية يو يونغ (13 عاما) أول من يحمل الشعلة بعد وصولها، وركضت أمام عشرات الكاميرات، علما أن سنها لا يسمح لها بخوض المنافسات الأولمبية.

وتقام دورة الألعاب الأولمبية الشتوية بين التاسع من فبراير 2018 و25 منه. إلا أن بيع تذاكر الحضور للأولمبياد المقام في مدينة بيونغ تشانغ، على بعد 80 كلم من المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين، لايزال أقل من التوقعات.

وطرح المنظمون 1.18 مليون تذكرة لحضور منافسات الألعاب التي تمتد لأسبوعين، إلا أن العدد المباع دوليا لم يتجاوز حتى الآن عتبة 180 ألف تذكرة. ويعول المنظمون أيضا على إقبال لشراء التذاكر محليا، إلا أن هذا العدد يقدر حتى الآن بـ 160 ألف تذكرة فقط.