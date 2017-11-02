انتهت المواجهة المرتقبة بين راسل وستبروك، أفضل لاعب في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الموسم الماضي، واليوناني يانيس انتيتوكونمبو المرشح للقب هذا الموسم، بفوز فريق الأول أوكلاهوما سيتي ثاندر على الثاني ميلووكي باكس.

وفي المباراة التي أجريت بين الفريقين تفوق أوكلاهوما على ميلووكي بنتيجة 110-91، ليحقق فوزه الرابع في سبع مباريات.

وكانت المباراة مرتقبة نظرا للمواجهة بين وستبروك (28 عاما)، أفضل لاعب في موسم 2016-2017 وحامل الرقم القياسي في عدد الـ «تريبل دبل»، وانتيتوكونمبو (22 عاما) الذي يبرز منذ بداية هذا الموسم، كأحد أبرز المرشحين لمنافسة وستبروك على هذا اللقب.

وتفوق اليوناني على المستوى الفردي بتسجيله 28 نقطة، بينما اقترب وستبروك من تحقيق «علامته المسجلة»، أي ال «تريبل دبل»، بتسجيله 12 نقطة أضاف اليها 10 متابعات، الا انه اكتفى بتسع تمريرات حاسمة، وكان يحتاج الى تمريرة واحدة إضافية.

وفي مباراة أخرى، قاد جوليوس راندال فريقه لوس انجلس ليكرز الى فوز كبير على ديترويت بيستونز بنتيجة 113-93.

وفي انديانا، حقق بايسرز فوزا عريضا على سكرامنتو كينغز 101-83، بفضل الليتواني دومانتاس سابونيس الذي حقق 12 نقطة و16 متابعة (رقم قياسي شخصي)، وأضاف اليها الكرواتي بويان بوغدانوفيتش 17 نقطة.

وفي المباراة الأخيرة تفوق فينيكس صنز على بروكلين نتس بنتيجة 122-114.