أعلن برشلونة متصدر الدوري الاسباني لكرة القدم امس انه سيفتقد نجميه سيرجي روبرتو والدولي البرتغالي أندري غوميز اسابيع عدة بسبب اصابتهما امام اولمبياكوس اليوناني ضمن دوري أبطال أوروبا.

وخرج روبرتو في استراحة الشوطين امام اولمبياكوس، في حين ان غوميز شارك فقط في الدقائق الـ 15 الاخيرة.

واوضح برشلونة في بيان «ان لاعب خط الوسط (روبرتو) اصيب بتمزق في اوتار عضلات الركبة اليمنى ستبعده نحو خمسة اسابيع»، مضيفا «مع اصابة (غوميز) في اوتار الركبة اليمنى فانه سيغيب من 3 الى 4 اسابيع».

وسيغيب اللاعبان عن المباراتين ضد اشبيلية وليغانيس في الدوري الاسباني، وعن مواجهة يوفنتوس الايطالي في دوري ابطال اوروبا.

وقد يلحق غوميز بمباراة القمة ضد فالنسيا في 25 نوفمبر.

ويغيب اكثر من لاعب من برشلونة بسبب الاصابة ابرزهم الفرنسي عثمان ديمبيلي الذي سيبتعد حتى مطلع السنة بعد اصابته في مباراته الثالثة فقط مع فريقه عقب انتقاله من بوروسيا دورتموند الالماني.