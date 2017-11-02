ضمن الاسباني رافايل نادال إنهاء الموسم في صدارة تصنيف لاعبي التنس المحترفين للمرة الرابعة في مسيرته، بفوزه امس في مباراته الأولى ضمن دورة باريس للماسترز التي انسحب منها منافسه الوحيد على الصدارة السويسري روجيه فيدرر.

وبات نادال (31 عاما) أكبر لاعب في تاريخ اللعبة يحقق هذا الإنجاز، وسينهي العام في الصدارة للمرة الرابعة بعد 2008، و2010، و2013، بعد إعلان فيدرر (36 عاما) نهاية الأسبوع المنصرم، عقب فوزه بلقب دورة بازل السويسرية، عدم مشاركته في الدورة الفرنسية للراحة والاستعداد لبطولة الماسترز الختامية للموسم، والتي تنطلق في 12الجاري في لندن.

وفاز نادال امس على الكوري الجنوبي هيون تشونغ 7-5 و6-3 في الدور الثاني من الدورة الفرنسية، علما انه أعفي من خوض الدور الأول على غرار المصنفين الثمانية الأوائل.

وفي ثمن النهائي يلتقي نادال مع الاوروغواياني بابلو كويفاس الفائز على الاسباني ألبرت راموس 6-7 (5-7) و7-6 (7-1) و6-2.

وسقط الألماني الشاب ألكسندر زفيريف المصنف رابعا عند الحاجز الاول في الدور الثاني أمام الهولندي روبن هازه 6-3 و2-6 و2-6.