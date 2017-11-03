لقن توتنهام الانجليزي ضيفه الإسباني ريال مدريد حامل اللقب درسا في فنون اللعبة عندما ألحق به خسارة قاسية 3-1 على ملعب ويمبلي لينتزع بطاقة التأهل الى الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم مع مواطنه مان سيتي الفائز على مضيفه نابولي الإيطالي 4-2.

ولحق الفريقان الانجليزيان بباريس سان جرمان الفرنسي وبايرن ميونيخ الألماني اللذين كانا حجزا بطاقتيهما الثلاثاء الماضي عن المجموعة الثانية.

وفرض مهاجم توتنهام ديلي آلي نفسه نجما بتسجيله هدفين، في حين أضاف صانع الألعاب الدنماركي كريستيان اريكسن الثالث، قبل أن يسجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفا شرفيا في أواخر المباراة.

ودخل الفريقان المباراة على وقع خسارة محلية: ريال مدريد بسقوطه أمام جيرونا المتواضع 1-2، وتوتنهام أمام اليونايتد 0-1.

وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، واصل بوروسيا دورتموند نتائجه المخيبة في الآونة الأخيرة وسقط في فخ التعادل مع ضيفه المتواضع ابويل القبرصي 1-1.

وافتتح دورتموند التسجيل بواسطة البرتغالي رافايل غيريرو (29)، لكن ابويل ادرك التعادل عن طريق البينيني مايكل بوتيه (51).

وكانت مباراة الذهاب في نيقوسيا انتهت بالنتيجة ذاتها.

ويتقاسم الفريقان المركز الثالث برصيد نقطتين لكل منهما، ويبقى أملهما الوحيد حسم المركز الثالث للتأهل الى مسابقة «يوروبا ليغ».

من جهته، جدد مان سيتي فوزه على مضيفه نابولي 4-2 بعدما كان تغلب عليه 2-1 في معقله قبل أسبوعين.

وسجـــل الأرجنتيني نيكولاس اوتامندي (34) وجــون ستـونــــز (48) والأرجنتيني سيرخيو اغويرو (69) ورحيم سترلينغ أهداف السيتي ولورنتسو اينسيني (21) والبرازيلي جورجينيو (62 من ركلة جزاء) هدفي نابولي.

وهو الفوز الرابع على التوالي لكتيبة المدرب بيب، فعززت موقعها في صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة وحافظت على فارق النقاط الثلاث الذي يفصلها عن المطارد المباشر شاختار الأوكراني بعدما خطا الأخير خطوة كبيرة نحو الدور المقبل بفوزه على ضيفه فينورد الهولندي 3-1.

وحافظ السيتي على سجله خاليا من الخسارة في مبارياته الـ 22 الأخيرة في مختلف المسابقات وهي أطول سلسلة دون خسارة في تاريخه.

وانفرد ليفربول بصدارة المجموعة الخامسة بفوزه على ماريبور السلوفيني 3-0 مستغلا خسارة شريكه السابق سبارتاك موسكو الروسي أمام إشبيلية الاسباني 1-2.

ورفع الريدز رصيده الى 8 نقاط مقابل 7 لاشبيلية و5 لسبارتاك موسكو.

وسجل المصري محمد صلاح (48) والألماني ايمري جان (64) ودانيال ستاريدج (90) أهداف ليفربول.

وسجل كليمان لانغليه (30) والأرجنتيني ايفر بانيغا (59) هدفي اشبيلية، ورد سبارتاك بهدف للبرازيلي زي لويس (78).

وعزز بشيكتاش التركي حظوظه في التأهل بتعادله مع موناكو الفرنسي بهدف لجينك طوسون (54 من ركلة جزاء) مقابل هدف للبرتغالي روني لوبيش (45+1).

وعزز بشيكتاش موقعه في الصدارة برصيد 10 نقاط، فيما تضاءلت حظوظ موناكو في التأهل واكتفى بنقطة واحدة رفع بها رصيده الى نقطتين في المركز الاخير.

وفي المجموعة ذاتها، انتزع بورتو البرتغالي الوصافة من لايبزيغ الألماني بالفوز عليه بثلاثة أهداف للمكسيكي هيريرا (14) ودانيلو بيريرا (62) والاوروغوياني بيريرا مقابل هدف لتيمو فيرنر (48).

ورفع بورتو رصيده الى 6 نقاط في المركز الثاني مقابل 4 للايبزيغ الثالث.