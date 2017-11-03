تفوق اللاعب الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي على جميع لاعبي الفريق في الموسم الحالي، من ناحية عدد الأهداف التي شارك فيها خلال الموسم الحالي.

وسجل صلاح الهدف الأول للريدز في مرمى ماريبور السلوفيني بالدقيقة 49 من المباراة التي انتهت 3-1 لمصلحة العملاق الانجليزي بدوري أبطال أوروبا.

وقالت شبكة «أوبتا» للإحصائيات إن صلاح أكثر من اشترك في أهداف ليفربول هذا الموسم، حيث ساهم في 13 هدفا، سجل منها 10 وصنع 3 أخرى.

كما بات صلاح أول لاعب في تاريخ الليفر يسجل 4 أهداف في أول 4 مباريات بقميص النادي في مسابقة دوري التشامبيونزليغ.