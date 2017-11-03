يستعد الروسي رومان أبراموفيتش مالك نادي تشلسي لإقالة الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني للبلوز، بعد تراجع مستوى الفريق في الآونة الأخيرة، والخسارة في 3 مباريات خلال أول 10 جولات في البريمييرليغ، وأمام روما بدوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية، أن تشلسي يخطط لإقالة كونتي، ولكن ينتظر الوقت المناسب للقيام بالأمر، مثلما فعل مع مواطنه دي ماتيو في 2012، موضحة أن أبراموفيتش أغلق جميع قنوات الاتصال بينه وبين كونتي وجعل المدرب الإيطالي يتعامل فقط مع المدير التنفيذي للفريق وتجاهل الحديث معه في الفترة الأخيرة.

ولم تكشف الصحيفة عن الأسماء المقترحة لخلافته، إلا أن عدة تقارير صحفية وضعت كارلو أنشيلوتي المدير الفني السابق لبايرن ميونيخ كأبرز الأسماء القريبة من تدريب الفريق.