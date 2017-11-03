حصد توتنهام فوزا مهما على ضيفه ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا ليتصدر مجموعته برصيد 10 نقاط بفارق 3 نقاط عن الميرنغي. وقال حساب «ميستر شيب» الإسباني إن السبيرز أصبح أول فريق يهزم الملكي في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، منذ بوروسيا دورتموند في شهر أكتوبر من عام 2012.

وأكد الحساب أن توتنهام أوقف الرقم القياسي لريال مدريد في عدم الخسارة في 30 مباراة على التوالي، خلال مرحلة المجموعات بالبطولة القارية الأم.

كما أكدت شبكة «سكاي سبورتس» للإحصائيات أن رونالدو تعرض للخسارة الأولى أمام السبيرز بعد 17 مباراة، 13 مع مان يونايتد و4 مع الريال.